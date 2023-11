Panne du portail Gouvernement 24 et du réseau administratif de l’exécutif

Photo : YONHAP News

Le portail du service public « Gouvernement 24 » est tombé en panne aujourd’hui. Sa page d'accueil affiche un message informant les utilisateurs de la suspension du service depuis 13h55. La cause : une erreur des équipements réseau. Il a expliqué que le système sera normalisé le plus rapidement possible.Un peu plus tôt dans la journée, une interruption de service a également été signalée sur le réseau administratif électronique du gouvernement, appelé « Saeol ». Cette panne a perturbé les mairies d’autant que les fonctionnaires de toutes les collectivités locales utilisent ce système, notamment pour délivrer des justificatifs d’état civil.Selon un responsable du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les deux systèmes ont été impactés par la mise à jour du logiciel. Il faudra, selon lui, attendre pour voir s’ils seront rétablis d’ici la fin de la journée.