Visite d'Etat : Yoon Suk-yeol doit se rendre aujourd'hui au Royaume-Uni

Photo : YONHAP News

Deux jours après son retour de San Francisco où il avait participé au sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’envole aujourd’hui pour l’Europe.Sa visite débutera à Londres, où il a été invité par Charles III dans le cadre de la célébration des 140 ans des relations diplomatiques Séoul-Londres. Cela témoigne, selon Kim Tae-hyo, le 1er conseiller adjoint présidentiel, de la force du partenariat entre les deux nations en matière de coopération internationale, notamment dans l'Indopacifique.Le chef de l'Etat sera reçu par Charles III, avant de s'entretenir avec le Premier ministre du Royaume-Uni. A l'issue de la rencontre entre Yoon et Rishi Sunak sera publiée un texte d’accord commun, qui renforcera notamment l'échange de personnes dans les domaines politique, économique, nucléaire, technologique ainsi que dans ceux de la défense et de la cybersécurité.Le dossier nord-coréen sera également abordé puisque que le Royaume-Uni est engagé dans la guerre de Corée et est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.Ensuite, le numéro un sud-coréen se rendra mardi, heure locale, au Parlement britannique pour faire un discours sur l'histoire et le futur des relations bilatérales entre les deux pays.Enfin jeudi, Yoon Suk-yeol se déplacera à Paris pour promouvoir la candidature de Busan à l’accueil de l'Exposition universelle 2030 auprès des représentants des pays membres du Bureau international des expositions (BIE).Face à la critique de l'opposition sud-coréenne sur le budget exorbitant alloué aux tournées à l'étranger par le chef de l'Etat, le Bureau présidentiel de Yongsan a répondu que ces visites étaient toutes bénéfiques. Selon lui, cela permet notamment de récolter près de 7 000 milliards de wons d'investissements, soit environ 5 milliards d'euros.