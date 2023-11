Rétablissement du portail et de réseaux administratifs après trois jours de perturbations

Photo : YONHAP News

Le réseau informatique administratif sud-coréen, qui est tombé en panne vendredi dernier, a été rétabli ce dimanche. Un dysfonctionnement des équipements du système d'authentification a été détecté, mais les experts cherchent encore la cause exacte de l’incident.Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a annoncé aujourd'hui que le fonctionnement normal du système « Saeol » avait été vérifié avec les collectivités locales et que tous les services du portail « Government24 » seraient désormais possibles.La raison de la panne serait due au dysfonctionnement d’un commutateur appelé « switch L4 », transmettant des informations dans le système d'identification des fonctionnaires.Selon Seo Bo-ram, responsable de l'informatique du ministère, le système de recours, préparé à l'avance pour ce genre d'incident, n'a également pas fonctionné vendredi dernier. C’est pour cela que la panne du réseau n’a pas pu être évitée. L'officiel a pourtant confirmé qu'aucun signe de piratage n'avait été identifié et que les équipements n’étaient pas obsolètes.Malgré le rétablissement du réseau, la capacité de gérer les risques reste toujours à désirer. Im Jong-in, professeur émérite d'informatique à l'université Korea, a expliqué qu’il était selon lui préoccupant qu’un système numérique gouvernemental soit si défectueux et qu’il fallait s’inquiéter du manque de capacité de rétablissement rapide du réseau.L'exécutif a mis sur pied aujourd'hui une cellule de crise pour examiner quotidiennement le système informatique administratif. Une équipe spéciale composée d'experts et de fonctionnaires sera également créée pour élaborer des mesures d’amélioration du système.Seo Bo-ram a également annoncé que le système sera de retour à la normal le plus rapidement possible. Cependant, un peu plus tôt dans la journée, une interruption de service a également été signalée sur Saeol. Selon un responsable du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, cela serait sûrement dû à la mise à jour de certains logiciels internes.