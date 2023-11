Le gouvernement lutte contre les superprofits bancaires

Photo : KBS News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, ont commencé à travailler pour limiter les bénéfices excessifs des banques du pays.En effet, les cinq principales banques commerciales nationales ont enregistré ensemble au 3e trimestre de cette année, un profit dépassant 30 900 milliards de wons, soit 21,8 milliards d’euros. Un record historique généré grâce à l'écart entre les taux d'intérêts de crédit et d'épargne.Afin de corriger ce phénomène, le PPP et l'exécutif envisagent d’abord d'éradiquer le monopole bancaire et de construire un système de concurrence plus juste. Ils s’opposent pourtant aux « taxes d'aubaine », taxes des superprofits bancaires, que le Minjoo, la principale formation de l'opposition, souhaite instaurer. Il s'agit d'imposer à 40 % des superbénéfices qui dépassent 120 % du profit moyen des cinq dernières années de chaque institution financière. Une fois ces impôts actés, 1 900 milliards de wons, soit environ 1,3 milliard d'euros, seront normalement perçus.