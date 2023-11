Ramyeon : les exportations dépassent le seuil de 1 000 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Les ramyeons séduisent de plus en plus les étrangers, et les chiffres en témoignent.Les exportations de la version coréenne des nouilles instantanées ont atteint cette année pour la première fois 1 000 milliards de wons, soit un peu plus de 706 millions d’euros. Ce chiffre double d’ailleurs si l'on y ajoute les expéditions de ramyeons fabriquées à l'étranger. En effet, les grandes marques sud-coréennes de ce produit ont des usines aux Etats-Unis, en Chine ou encore en Russie.D'après les données fournies par le Service des douanes du pays du Matin clair, la vente à l'étranger des ramyeons « made in Korea » de janvier à octobre 2023, a affiché 785,25 millions de dollars, soit 24,7 % de plus en glissement annuel. C'est un record pour la neuvième année consécutive.En quantité, cela représentent 201 353 tonnes de produits exportés, soit une hausse de 13,9 % par rapport aux dix premiers mois de l'an dernier. A ce rythme, ils devraient facilement dépasser les 215 953 tonnes, quantité exportée au cours de l’année 2022.La Chine est le premier pays importateur de nouilles instantanées avec un marché s’élevant à 174,45 millions de dollars, suivie par les USA avec 107 millions de dollars. Pas moins de 128 pays importent chacun plus de 1 million de dollars de ramyeons.La popularité de ce plat a surtout évolué lors de la pandémie de COVID-19, durant laquelle cette spécialité coréenne était appréciée comme un produit alimentaire d'urgence. Son succès est aussi bien évidemment dû à la hallyu, la vague de la culture populaire sud-coréenne. En effet, en regardant des films et dramas, comme « Parasite » et « Squid Game », les spectateurs étrangers ont découvert ce mets pratique et pas cher.