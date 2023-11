Visite d'Etat : Yoon Suk-yeol s'envole pour le Royaume-Uni

Photo : YONHAP News

Après avoir participé au sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s’est envolée aujourd’hui pour le Royaume-Uni. Il y célèbrera les 140 ans de relations diplomatiques entre Séoul et Londres aux côtés de son hôte, le roi Charles III.Tout d'abord, le chef de l'Etat s'entretiendra avec le Premier ministre britannique à Londres afin de renforcer les échanges dans les domaines politique, économique, nucléaire, technologique ainsi que dans ceux de la défense et de la cybersécurité. Le dossier nord-coréen ainsi que la question du détroit de Taïwan seront également abordés puisque que le Royaume-Uni est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.Sur ces sujets-là, le dirigeant sud-coréen a indiqué, lors d'une interview avec un média local, que le rapprochement militaire entre la Corée du Nord et la Russie était inquiétant car cela constituerait une menace pour la paix de l'Asie du Nord-est et de l'Europe.Quant à la possible coopération entre Pyongyang, Pékin et Moscou, le chef de l'Etat sud-coréen a expliqué que ces derniers ont des intérêts bien trop divergents pour qu'un rapprochement tripartite se réalise. Il a également ajouté que les actions du gouvernement chinois sont d'une importance capitale pour le maintien de la paix régionale.Mardi, le président Yoon se rendra, heure locale, au Parlement britannique pour faire un discours sur l'histoire et le futur des relations bilatérales. Il finira son voyage en Europe par une escale à Paris, où les représentants des pays membres du Bureau international des expositions (BIE) seront également présents. Objectif : promouvoir la candidature de Busan à l’accueil de l'Exposition universelle 2030.