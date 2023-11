Météo : début de semaine sous le soleil

Photo : YONHAP News

Il fait beau ! C’est ce que l’on constate sur l’ensemble du territoire ce lundi 20 novembre. Pas un nuage à l’horizon au pays du Matin clair, ce qui n’empêche cependant pas les températures d’être encore fraîches.Ce matin, il faisait entre 0 et 1°C sur tout le quart nord-ouest. Les amplitudes de températures sont plus grandes à l’est, où l’on pouvait mesurer -2°C à Chuncheon, 4°C à Gangneung ou encore -1°C à Andong. Le sud de la péninsule profitait lui d’un mercure plus doux. Il faisait 7°C à Busan et à Yeosu, et jusqu’à 11°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans l’après-midi, le soleil sera également au rendez-vous et les températures seront à la hausse. Il fera 11°C à Séoul, environ 14°C dans le Jeolla du Sud et 15°C à Ulsan. L’île de Jeju profite encore de la douceur méridionale avec un mercure atteignant les 19°C.Aujourd’hui, le taux de particules dans l’air reste normal par rapport aux jours précédents. Cependant, cela ne le sera peut-être pas tout l’hiver. C’est en tout cas ce qu’a prévu l’Institut national de recherche environnemental. Selon les résultats pilotes de prévision sur trois mois des poussières ultrafines soumis le 19 novembre à l’Assemblée nationale, de décembre 2023 à février 2024, ces dernières ont 50 % de chances d’être plus épaisses que l’hiver dernier. L’une des raisons principales de ce changement serait le phénomène climatique El-Niño, qui devrait, selon les prédicitions, se poursuivre durant tout l’hiver.