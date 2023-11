Salon aéronautique de Dubaï : l’hélicoptère sud-coréen Surion captive les visiteurs

Photo : YONHAP News

Un hélicoptère léger armé (LAH) sud-coréen Surion a passionné les visiteurs au salon aéronautique de Dubaï, du 13 au 17 novembre. Ce dernier, réunissant près de 1 400 entreprises et 95 pays du monde entier, a été l’occasion parfaite pour les concepteurs du LAH de vanter ses mérites au plus grand nombre.L’engin flottait haut dans le ciel des Emirats arabes unis (EAU). Les regards se sont concentrés sur lui, qui volait verticalement et faisait un tour autour de la place. Il s’agissait d’ailleurs de son premier vol d’essai à l’étranger, et la première fois qu’il était présenté à un salon aéronautique international. Son point fort est sa capacité d’adaptation aux besoins de ses clients. Par exemple, des missiles peuvent y être ajoutés pour une meilleure capacité d’attaque.La Corée du Sud espère profiter de cet événement pour signer un premier contrat d’exportation. L’hélicoptère, qui a passé des tests de haute température au Moyen-Orient en août dernier, a intéressé Abou Dhabi et des négociations ont d’ailleurs débuté.Kang Goo-young, le président de l’Industrie de l'aérospatial de Corée (KAI), a fait savoir, lui aussi, que les EAU et l’Irak montraient de l’intérêt pour les appareils sud-coréens. Tony Osborne, le chef du bureau de Londres d'Aerospace Magazine, a estimé que le monde entier portait son regard sur les appareils militaires « made in Korea ». Il a annoncé que le pays du Matin clair vendrait sans aucun doute ses hélicoptères avec succès, comme s’il avait exporté des blindés, des chars et des rampes de lancement.