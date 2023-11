Rétablissement du réseau informatique administratif « Government24 »

Photo : YONHAP News

La panne du réseau informatique administratif qui durait depuis vendredi dernier a été rétablie en trois jours.Dès ce matin, premier jour ouvrable après la normalisation du « Government24 », les citoyens ont afflué dans les bureaux de quartier de tout le pays pour demander la délivrance de leurs documents. Aucune congestion majeure n'a été observée.Le quartier général de réponse aux pannes du système en question, qui a été créé après l’incident, a annoncé aujourd'hui qu'il continuerait de surveiller et de gérer la situation pour garantir la stabilisation du service afin d'éviter tout inconvénient.Parallèlement, une cellule de crise est en place de manière permanente afin de répondre aux problèmes qui pourraient subvenir à n’importe quel moment. Des agents professionnels surveillent et réagissent immédiatement si des anomalies sont découvertes.Pour rappel, vendredi dernier, la délivrance sur place des documents de la fonction publique avait été suspendue en raison d'une panne de « Saeol », le réseau informatique administratif des fonctionnaires, et « Government24 », le service public en ligne.Le quartier général de réponse semble être occupé à préparer des contre-mesures. Il a organisé ce matin une réunion d'examen de la situation et a tenu, cet après-midi, une réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Lee Sang-min.Afin d'éviter que cette situation ne se reproduise et préparer des mesures complémentaires, le groupe de travail a annoncé qu'il formerait une task force impliquant non seulement des experts privés, mais aussi des membres du gouvernement.