Plus de 7,42 millions de passagers dans les avions des compagnies aériennes sud-coréennes en octobre

Photo : YONHAP News

Les compagnies aériennes sud-coréennes ont transporté, en octobre, plus de 7,42 millions de passagers. C’est un record si l’on compare ce résultat à ceux des autres mois de l’année.Selon les chiffres publiés hier par le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, 2,91 millions des passagers ont voyagé sur les lignes nationales des compagnies de transport aérien sud-coréennes, et 4,51 millions ont eux utilisés les lignes internationales. Ces chiffres ont retrouvé chacun 96 % et 95,1 % de leurs niveaux du même mois en 2019.Entre janvier et mars derniers, moins de six millions de passagers ont emprunté chaque mois l’un des avions des transporteurs sud-coréens. Le chiffre a ensuite augmenté à 6,48 millions en mai, puis à 6,58 millions en juin. Il a atteint 7,42 millions en août avant de retomber à 6,64 millions en septembre. Il a enfin dépasser le seuil des 7 millions le mois dernier et continue donc son envolée au mois de novembre.