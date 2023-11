APEC : les pays membres adoptent la « Déclaration du Golden Gate »

Photo : YONHAP News

Les dirigeants des pays membres de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) ont adopté, vendredi dernier, la « Déclaration du Golden Gate ».Le texte a réaffirmé l’importance du système commercial multilatéral, basé sur les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il a évoqué également les efforts visant à faire avancer l’intégration économique de l’Asie-Pacifique et à créer un environnement favorable au commerce et aux investissements dans la région.Les participants se sont de nouveau engagés à développer de l’énergie hydrogène à l’aide des technologies à zéro ou faible émission de dioxyde de carbone. Ils ont aussi fait part de leur volonté d’établir un écosystème numérique inclusif, ouvert et juste en faveur des entreprises et des consommateurs.La plupart des pays membres ont condamné, à travers un communiqué publié par la présidence de l’APEC, l’invasion russe en Ukraine. Ils ont insisté sur l’établissement d’une paix juste et durable, et, ce conformément à la Charte de l’Organisation des Nations unies. Quant à la guerre entre Israël et le Hamas, ils ont échangé leurs opinions sur le sujet. Cependant, certains dirigeants se sont opposés à inclure ces questions géopolitiques dans la déclaration finale, compte tenu du caractère régional du forum.