FMI : l’économie sud-coréenne devrait croître de 2,1 à 2,3 % jusqu’en 2028

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) estime que la croissance économique de la Corée du Sud devrait croître de 2,1 à 2,3 % jusqu’en 2028.Selon son rapport annuel publié hier, le produit intérieur brut (PIB) sud-coréen passera de 1,4 % cette année à 2,2 % l’an prochain avant de rester entre 2,1 à 2,3 %. L’institution monétaire a détaillé que son PIB serait de 2,3 % en 2025, de 2,2 % en 2026 et 2027, puis de 2,1 % en 2028.De plus, le FMI a anticipé que le taux de croissance potentielle du pays du Matin clair s’élèverait à 2,1 % en 2023, à 2,2 % en 2024 et 2025 et à 2,1 % entre 2026 et 2028. Le chiffre était tombé à 1,3 % en 2020 sous le choc de la pandémie de COVID-19 et avait rebondi à 1,9 % l’année suivante. Les prévisions de l’organisation basée à Washington laissent penser que la Corée du Sud ne pourrait pas connaître un rebondissement important.Quant à l’inflation, le FMI a révisé ses estimations précédentes à la hausse. Il a relevé sa prévision de 3,4 à 3,6 % pour cette année, et de 2,3 à 2,4 % pour 2024. Il a aussi jugé que Séoul atteindrait son objectif de 2 % à la fin de l’an prochain et maintiendrait le chiffre entre 2 et 3 % jusqu’en 2028.L’institution internationale a également souligné la nécessité pour la Corée du Sud de mener une réforme structurelle afin de dynamiser sa croissance à long terme. Elle a cité, comme un facteur de risque, un vieillissement démographique rapide et a recommandé de rendre le marché du travail flexible ainsi que de réduire les inégalités de genre.