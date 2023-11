Noël : installation d’un grand sapin sur la place de Séoul

Un grand sapin de Noël a été installé, hier en fin de journée, sur la place de Séoul. D’une hauteur de 16 mètres et d’un diamètre de 6 mètres, il est décoré de papillons et de violettes. C’est un mariage de la tradition coréenne et de la culture occidentale.La cérémonie d’illumination s’est tenue en présence du maire de la capitale. Oh Se-hoon a profité de cette occasion pour adresser ses vœux auprès des Séouliens ainsi qu’un message de remerciement au milieu protestant qui mène actuellement une campagne de festivité écologique.L’installation du premier sapin de Noël en plein cœur de Séoul remonte dans les années 1960. Depuis, il y a été installé chaque année à l’approche de la naissance du petit Jésus et apprécié des habitants de la ville tout comme de ses visiteurs.