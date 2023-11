Pyongyang prévient Tokyo de son lancement d'un satellite

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fait part au Japon de son intention de lancer un satellite entre le 22 novembre et le 1er décembre. Selon la NHK, la radio-télévision publique japonaise, la Garde côtière du Japon (JCG) a reçu ce mardi une notification en ce sens de la part de Pyongyang.D'après cet avis, le projectile est susceptible de s'abîmer en mer au sud-ouest de la Corée du Nord et dans l'océan Pacifique à l'est des Philippines. Soit des endroits qui se trouvent en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé à son gouvernement de collecter et analyser les données de manière exhaustive pour fournir l'information nécessaire à la population et de réagir en coopération avec Séoul et Washington. La JCG a de son côté émis un avertissement de navigation et exhorté les navires à être vigilants.Cette notification de la part du Nord concernerait sa troisième tentative de lancement d'un satellite de reconnaissance militaire. Le régime de Kim Jong-un avait déjà procédé à deux tirs, en mai et en août, mais sans succès.