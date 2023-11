Photo : YONHAP News

L’hiver s’installe en Corée du Sud. Ce mardi matin, à 9h, il faisait 2°C à Séoul. Le mercure doit grimper jusqu’à 14°C cet après-midi dans la capitale. Et il fera entre 12 et 20°C dans l’ensemble du pays du Matin clair. Soit 1 à 3°C plus élevés qu’hier.Attention à ne pas attraper la grippe car l’écart de température entre le jour et la nuit se creuse. Jusqu’à 20°C même dans certaines régions.Un beau temps sera au rendez-vous demain matin, mais le ciel va se couvrir petit à petit dans tout le pays. Tard le soir, de la pluie est attendue dans le nord de la province de Gyeonggi tout comme dans le Gangwon.