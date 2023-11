Prix à la production : baisse de 0,1 % en octobre

Photo : YONHAP News

L'indice des prix à la production a reculé de 0,1 % en octobre, par rapport au mois dernier. Selon les données publiées par la Banque de Corée, il s’est établi à 121,59, à savoir en hausse de 0,8 % en glissement annuel. Le chiffre a augmenté pendant les trois mois consécutifs jusqu’en septembre à cause du renchérissement du pétrole.La principale raison de la baisse réside dans la chute des cours des produits agricoles et de l’élevage de 5,9 % et de 6 % respectivement.Pour les articles manufacturiers, les produits du charbon et du pétrole sont tombés, mais les ordinateurs, les équipements électroniques et optiques, ainsi que les produits chimiques ont enregistré une croissance.L’électricité, le gaz et l’eau et les déchets ont quant à eux progressé de 0,4 % sur un mois. Le service du transport et celui de la restauration et de l’hôtellerie se sont aussi accrus de 0,5 % et de 0,3 %.Quant à l’indice des prix de l'offre intérieure, qui mesure les fluctuations des prix des biens et services domestiques incluant les produits importés, il est monté de 0,7 %. Les coûts des matières premières et des produits intermédiaires ont crû de 3,6 % et de 0,6 %.Enfin, l’indice des prix de la production totale qui comprend les ressources destinées à l'exportation, il s’est élevé de 0,2 % en un mois.