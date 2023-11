Séoul et Londres vont adopter l’« Accord de Downing Street »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Royaume-Uni vont conclure un accord qui redéfinit les relations bilatérales. A l'occasion de la visite d'Etat du président sud-coréen Yoon Suk-yeol, arrivé à Londres hier, ce dernier et le Premier ministre britannique Rishi Sunak adopteront l’« Accord de Downing Street ». Objectif : passer les relations de leurs pays du niveau de « partenariat large et créatif » à un « partenariat stratégique global ».Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, cet accord, qui marquera le 140e anniversaire des relations bilatérales, soulignera la position commune de Séoul et de Londres au sujet de la question de la péninsule coréenne, y compris le dossier nucléaire nord-coréen. Le texte affirmera également leur engagement à répondre aux questions d'actualité mondiales telles que la guerre en Ukraine et la situation dans la région Indo-Pacifique et au Moyen-Orient.La présidence sud-coréenne a expliqué que l'adoption de l'Accord de Downing Street et le rehaussement des relations bilatérales à un niveau supérieur permettraient de consolider une coopération longue de 140 ans et d'y donner un nouvel élan pour les générations futures des deux pays.Pour la première étape de son déplacement au Royaume-Uni, Yoon a rencontré la communauté sud-coréenne locale. A cette occasion, le chef de l'Etat a en effet affirmé que la Corée du Sud et le Royaume-Uni entameraient une nouvelle phase de coopération dans les domaines notamment sécuritaires, dont ceux de la cybersécurité et de l'industrie de défense.Le chef de l'Etat s'est également déclaré reconnaissant envers les expatriés pour leur contribution au développement des liens sud-coréano-britanniques. Avant de leur demander de continuer de jouer le rôle d'un pont solide entre les deux nations.