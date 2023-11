Onu : la rapporteuse sur les droits humains en Corée du Nord contredit l’ambassadeur nord-coréen

Photo : YONHAP News

Elizabeth Salmon, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord a retoqué les récentes affirmations de l'ambassadeur nord-coréen auprès de l'Onu prétendant que les témoignages des transfuges nord-coréens avaient été falsifiés. C'est ce qu'a annoncé mardi la Voix de l'Amérique (VOA).Pour rappel, lors de l'adoption d'une nouvelle résolution sur les droits de l'Homme au Nord par la Troisième commission de l'Onu le 15 novembre dernier, Kim Song s'était insurgé contre les accusations visant la situation humanitaire dans son pays. Il avait déclaré que les témoignages des réfugiés nord-coréens étaient « totalement faux », et qualifié ces derniers de « rebuts humains ».Invitée par la radio américaine à commenter ces propos, Salmon a affirmé que les rapporteurs de l'Onu et d'autres activistes avaient déjà entendu de nombreuses histoires racontées par des nord-Coréens qui ont fui leur pays. Elle a ajouté que des témoignages d'une telle précision et d'une telle cohérence ne pouvaient pas résulter d'une falsification. Elle a également appelé Pyongyang à participer aux mécanismes des droits de l'Homme des Nations unies en tant que membre de l’organisation internationale.