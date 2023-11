Dermatose nodulaire contagieuse : la propagation ralentit

Photo : YONHAP News

La propagation de la dermatose nodulaire contagieuse ralentit dans les fermes bovines en Corée du Sud.Selon les autorités sanitaires, seulement six nouveaux cas ont été confirmés entre jeudi dernier et aujourd’hui, soit durant la cinquième semaine après le début de l'épizootie. On avait compté 47 nouveaux au cours de la première semaine, avant de passer successivement à 28, à 12, puis à 14 têtes de bétail potentiellement contaminées.Jusqu'à ce jour, 151 cas de suspicion ont été signalés dans tout le pays. Parmi lesquels, 107 ont été confirmés. Le dernier en date est survenu dans une exploitation située à Yecheon dans la province du Gyeongsang du Nord.Depuis l'achèvement de la campagne de vaccination de l’ensemble des bovins du pays le 9 novembre dernier, les autorités sanitaires procèdent uniquement à l'abattage des animaux diagnostiqués positifs. Excepté à Gochang dans le Jeolla du Nord, où tout le bétail des fermes touchées a été abattu en raison des risques de contamination toujours élevés.