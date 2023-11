Visite d’Etat de Yoon au Royaume-Uni : Séoul et Londres vont adopter l’« Accord de Downing Street »

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé, hier, au Royaume-Uni. Il s’agit du deuxième déplacement à Londres de Yoon Suk-yeol puisqu’il s’y était déjà rendu afin d’assister aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II. Cette fois-ci, c’est à l’invitation de son successeur, le roi Charles Ⅲ qu’il y effectue une visite d’Etat avec son épouse Kim Keon-hee.A l’occasion de son nouveau séjour, la Corée du Sud et le Royaume-Uni doivent conclure un accord qui redéfinit les relations bilatérales. En effet, lors du sommet avec le Premier ministre Rishi Sunak, l’« Accord de Downing Street » va être adopté. Objectif principal : passer les relations de leurs pays du niveau de « partenariat large et créatif » à un « partenariat stratégique global ».A Séoul, on s’attend à ce que cet accord, qui marquera le 140e anniversaire des relations diplomatiques Séoul-Londres, souligne leur position commune au sujet de la question de la péninsule coréenne, y compris le dossier nucléaire nord-coréen. Le texte affirmera aussi leur engagement à répondre aux questions d'actualité mondiales telles que la guerre en Ukraine et la situation dans la région Indo-Pacifique ou encore au Moyen-Orient.C’est ce soir, heure de Séoul, que le programme officiel de la visite d’Etat des Yoon doit débuter. Le couple présidentiel se rendra au palais de Buckingham en compagnie du prince William et de son épouse Kate qui doivent venir les chercher.Dans la capitale britannique, le numéro un sud-coréen prévoit aussi de prononcer un discours devant le Parlement dans lequel il expliquera l’orientation de la coopération future entre la Corée du Sud et le Royaume-Uni.