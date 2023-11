Satellite nord-coréen : le nouveau tir sera effectué entre le 22 novembre et le 1er décembre

Photo : YONHAP News

Le nouveau lancement du satellite nord-coréen semble être imminent. Le régime de Kim Jong-un a fait part, ce matin, à Tokyo de son intention de l’effectuer entre le 22 novembre et le 1er décembre.Selon la NHK, la radio-télévision publique japonaise, la Garde côtière du Japon (JCG) a reçu une notification en ce sens de la part de la Corée du Nord. Le Japon, rappelons-le, a le statut de pays médiateur au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), chargée de promouvoir la sécurité des mers et des océans. Le Nord l’avait aussi prévenu lors de ces deux précédents lancements, en mai et en août.Ce nouvel avis concernerait la troisième tentative de mise en orbite d'un satellite de reconnaissance militaire par le royaume ermite. En détail, le projectile est susceptible de s'abîmer en mer au sud-ouest de la Corée du Nord et dans l'océan Pacifique à l'est des Philippines. Soit dans des endroits qui se trouvent en dehors de la zone économique exclusive (ZEE) de l’Archipel. Le Premier ministre nippon Fumio Kishida a alors demandé à son gouvernement de collecter et analyser les données de manière exhaustive afin de fournir les informations nécessaire à la population et de réagir en coopération avec les alliés.La question qui se pose désormais est « quand » Kim Ⅲ va passer à l’acte. Lors des deux dernières provocations, le régime avait opté pour le premier jour de la période annoncée du 31 mai au 11 juin, le 31 mai dernier donc. Le tir suivant a eu lieu le 24 août, après avoir évoqué une fenêtre prévue entre les 24 et 31 du même mois. De l’avis des experts, il est donc fort possible que le dirigeant nord-coréen donne le feu vert dès demain. D’autant plus que les conditions météorologiques semblent favorables au test.D’après les prévisions, le ciel sera couvert dans la nuit de mardi à mercredi à Sineuiju, près du site de lancement de Sohae. De la pluie est ensuite attendue à partir de 8h du matin. Il y a donc des chances que le lancement se déroule au petit matin. Lors du deuxième tir, effectué le 24 août, c’était à 3h50 du matin. Les nord-Coréens se dépêcheront en tout cas puisqu’à partir de ce vendredi, le mercure dégringolera jusqu’à -7 °C dans la région et le carburant du lanceur, du propergol, risque de geler.Au Sud, le moindre mouvement au nord du 38e parallèle est surveillé. Le ministère de la Défense a averti que si le Nord finit par lancer son satellite espion, l’Armée prendra des mesures nécessaires pour garantir la sécurité des citoyens. Tout en appelant une nouvelle fois Pyongyang à s’abstenir, le ministère de la Réunification a, quant à lui, ajouté qu’il allait suivre de près ce qui se passe au nord de la frontière pour décider de la suspension ou non de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.