Photo : YONHAP News

Les deux indices de la Bourse de Séoul continuent leur progression. Le Kospi, celui de référence, gagne 0,77 % et termine ce mardi à 2 510,42 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, prend, pour sa part, 0,48 % et clôture la séance à 817,01 points.Sur le marché des changes, un dollar américain s’échange contre 1 289,2 wons.