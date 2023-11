Photo : YONHAP News

Un beau temps s’annonce, ce mercredi, en Corée du Sud, mais le ciel va se couvrir petit à petit dans tout le pays. Tard dans la soirée, de la pluie est attendue dans le nord de la province de Gyeonggi tout comme dans le Gangwon.Côté température, comme hier, le mercure devrait grimper jusqu’à 14°C cet après-midi dans la capitale. Et il fera entre 11 et 19°C dans l’ensemble du territoire. Attention à ne pas attraper la grippe car l’écart de température entre le jour et la nuit sera de 15 °C.Demain, il va pleuvoir dès le petit matin dans le centre tout comme dans la province de Jeolla du Nord. Tard dans l’après-midi, de la pluie ou de la neige est attendue dans le Gyeonggi ainsi que dans le Gangwon, dans le nord-est.