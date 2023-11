Seoul Metro : annulation de la grève, circulation normale

Photo : YONHAP News

Le patronat et les syndicats de Seoul Metro ont abouti hier à une convention collective qui devrait satisfaire le plus grand nombre pour le moment. La grève qui devait débuter aujourd’hui a ainsi été annulée et le trafic sur les huit premières lignes de la capitale, exploitées par la société ferroviaire, sera donc normal.L’accord prévoit d’abord la hausse du nombre de postes dans la sécurité. Quant à la rationalisation de la gestion, les deux parties sont tombées d’accord : elle est inéluctable pour une survie durable de l’entreprise publique. Ces dernières poursuivront donc le dialogue pour trouver une solution acceptable par tous. Elles ont aussi décidé de faire front commun afin de demander à la municipalité de Séoul un soutien financier pour le coût de la main-d’œuvre.Les représentants des travailleurs ont également annoncé, suite à la négociation, que Seoul Metro embaucherait cette année 660 nouveaux employés. Rappelons que le patronat avait à l’origine prévu d’en recruter 388 pour le deuxième semestre, mais avait ensuite proposé d’en employer 660 lors de la discussion, organisée le 8 novembre.Baek Ho, le président de Seoul Metro, a, de son côté, présenté ses excuses auprès des citoyens pour l'inconfort causé par le débrayage des 9 et 10 novembre. Avant d'ajouter que sa compagnie avait participé à la négociation avec l'idée d'empêcher la deuxième grève, prévue le 22 novembre.