Satellite espion nord-coréen : l’Onu condamne le tir

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général des Nations unies a condamné fermement le nouveau tir de satellite espion militaire nord-coréen, effectué mardi soir au moyen des technologies de missiles balistiques.Dans un communiqué publié hier sur le site Internet de l’organisation internationale, Antonio Guterres a de nouveau exhorté le royaume ermite à respecter les résolutions du Conseil de sécurité. Il l’a aussi appelé à renouer le dialogue avec les institutions internationales et ce, sans condition, afin d’enclencher la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne.De son côté, l’Union européenne a demandé, elle aussi, au pays communiste d’accomplir les devoirs que lui imposent les résolutions onusiennes. Sa porte-parole pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Nabila Massrali, a déclaré à l’agence de presse sud-coréenne Yonhap qu’une analyse approfondie des informations communiquées plus tôt était en cours.Les presses étrangères n’ont pas tardé à rapporter le lancement du « Malligyong-1 ». L’agence américaine Associated Press (AP) a expliqué que ce tir démontrait la volonté de Pyongyang d’établir un système de surveillance spatiale, sur fond de tension avec Washington. D’après elle, la Corée du Nord et la Russie, isolées sur la scène internationale, renforçaient leurs liens durant ces derniers mois. Le New York Times a pour sa part rappelé que le dirigeant du royaume ermite, Kim Jong-un, insistait sur la modernisation de ses forces militaires. Quant à la BBC, elle a expliqué que ce satellite espion permettrait à Pyongyang de surveiller les attaques de ses ennemis et de dresser un plan d’attaque plus précis.