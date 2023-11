Yoon au Parlement britannique : les relations Séoul-Londres vont prendre un nouvel élan

Photo : YONHAP News

En visite d’Etat au Royaume-Uni, le président de la République a prononcé mardi un discours en anglais devant le Parlement britannique. Il y a annoncé que les relations entre Séoul et Londres vont prendre un nouvel élan.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a rappelé les points les plus marquants de la relation entre les deux pays : le premier traité bilatéral conclu il y a 140 ans, la participation de l'armée britannique à la guerre de Corée, ou encore le soutien du Royaume-Uni à l'industrialisation de la Corée du Sud.Tout en soulignant que cette année, les forces britanniques avaient participé aux exercices militaires conjoints sud-coréano-américains, une première, le chef de l’Etat sud-coréen a expliqué qu'un nouveau système de coopération dans le domaine de la cybersécurité serait mis en place entre Séoul et Londres.Ensuite, le numéro un sud-coréen a promis que son pays mobiliserait toutes ses forces afin de consolider, aux côtés du Royaume-Uni, la sécurité politique et économique de la région Indo-Pacifique. Il a également annoncé que les deux nations lanceraient des discussions pour améliorer leur accord de libre-échange.Enfin, le président sud-coréen a proposé aux Britanniques de travailler ensemble pour faire face aux défis actuels dans le monde, tels que la menace nucléaire de la Corée du Nord, les différents conflits en cours ou les disparités économiques entre les pays.Aujourd’hui, le président Yoon s'entretiendra avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Les deux dirigeants devraient adopter un accord prévoyant le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines notamment de la sécurité et de l'économie. Le tir du projectile effectué par Pyongyang la veille ainsi que les mesures conjointes à prendre pourraient aussi figurer à l’ordre du jour de leur tête-à-tête.