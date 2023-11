Yoon assiste au dîner d’Etat offert par le roi Charles III

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol a affirmé que le Royaume-Uni et la Corée du Sud étaient des « alliés de sang » qui avaient combattu pour protéger la liberté et qu’ils ouvriront ensemble la voie vers l'avenir. Ces propos ont été tenus hier lors d'un dîner d'Etat offert en son honneur par le roi Charles III au palais de Buckingham.Yoon a notamment souligné qu'en 1950, Londres avait envoyé ses 81 000 soldats pour préserver la liberté des sud-Coréens, alors qu’il traversait lui aussi des difficultés suite à la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite affirmé que, grâce au sacrifice des militaires britanniques, la Corée du Sud avait pu devenir une nation politiquement libre, économiquement prospère et culturellement florissante.Le numéro un sud-coréen a qualifié le Royaume-Uni de berceau de l'industrialisation et de nation aux grandes réalisations culturelles et scientifiques. Il a ensuite déclaré qu'aujourd'hui, son pays est lui aussi devenu une puissance dans les domaines scientifique et technologique, mais également un acteur de premier plan dans le secteur de l'innovation numérique.Le président a en outre indiqué que, dans sa jeunesse, il s'était passionné pour des artistes comme les Beatles ou Elton John, et que, depuis, les échanges culturels entre les deux pays se sont plus dynamiques que jamais. Il a notamment pris les exemples de la popularité des livres Harry Potter au pays du Matin clair ou encore la collaboration entre BTS et Coldplay. Par ailleurs, Yoon n'a pas manqué de rappeler l'influence de la démocratie parlementaire britannique en Corée du Sud comme à l’international.Plus tôt dans la soirée, dans son discours de bienvenue, le roi Charles III a lu un extrait traduit en anglais du poème « Le Vent souffle » écrit par Yun Dong-ju. Il a rappelé que le poète s'était éteint en prison à la veille de la libération du pays du joug colonial japonais. Il a ensuite ajouté que le jeune homme avait anticipé le fait que son pays préserverait son identité, et ce même au milieu de situations politiques tumultueuses.En guise de réponse, Yoon Suk-yeol a cité en anglais un passage du sonnet 104 de Shakespeare : « Pour moi, charmant ami, vous ne pouvez vieillir ». Il a ensuite proposé un toast au souverain britannique.Le banquet a réuni plus de 170 personnes dont le prince et la princesse de Galles, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et son épouse, les patrons des principales grandes entreprises sud-coréennes et le groupe féminin Blackpink.