Exposition universelle 2030 : dernière ligne droite avant le vote

Photo : KBS News

A moins d’une semaine de l’élection de la ville hôte de l’Exposition universelle 2030, Busan, Ryad et Rome jettent leurs dernières forces dans la bataille.Des éventails sur lesquels est écrit « Expo 2030 Busan », apparaissent sur les écrans géants d’un centre commercial à Paris. Un enfant avec le drapeau sud-coréen nommé « taegeukgi » sourit dans une publicité de taxi.Au-delà des efforts visant à faire connaître la ville portuaire, le pays du Matin clair a préparé une stratégie adaptée de promotion pour les pays membres du Bureau international des Expositions (BIE). Il s’agit du projet « Initiative de Busan ». Ce dernier consiste à partager des expériences de passage d’un pays pauvre à industrialisé. Kim Do-im, responsable du département d’accueil et de planification de la municipalité de Busan, a expliqué qu’un partenariat de coopération pour venir en aide à certaines régions défavorisées obtenait souvent la faveur des pays en développement ou ceux insulaires du Pacifique.Ryad met, quant à elle, en avant son « argent du pétrole » pour séduire les pays membres. Le ministre saoudien de l'investissement, Khalid Al-Falih, avait déclaré, le 20 juin dernier, qu’un budget de 7,8 milliards de dollars pour accueillir l’événement international servirait de catalyseur pour son plan d’investissement. Cependant, la situation politique instable au Moyen-Orient fait obstacle à sa candidature.La seconde rivale de Busan, Rome, met elle en relief sa culture et son histoire, mais n’est pas largement soutenue par les pays membres. D'ailleurs, l’autre ville italienne qu’est Milan avait déjà accueilli cette exposition en 2015.Si aucun candidat ne reçoit deux tiers des voix au premier tour, un vote final sera organisé.