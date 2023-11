3e tir du satellite espion nord-coréen : suspension partielle de l’accord militaire du 19 septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, mardi à 22h43, un projectile qu’elle prétend être un satellite de reconnaissance depuis Tongchang-ri, dans la province du Pyongan du Nord, en direction du sud. C’est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS). Le régime de Kim Jong-un avait, rappelons-le, fait part au Japon de son intention de mener le test entre le 22 novembre et le 1er décembre. Il est donc passé à l’acte environ une heure plus tôt que prévu. Alors qu’au Nord on parle d’une réussite, l’armée sud-coréenne vérifie actuellement si l'engin a bien été placé en orbite.Au Sud, les autorités militaires ont bien évidemment condamné cette nouvelle provocation qui constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies, interdisant tout lancement utilisant la technologie des missiles balistiques. Elles ont souligné qu'il s'agit d'une grave provocation menaçant la sécurité nationale de la Corée du Sud, avant de promettre de fortes représailles en cas de nouvelle tentative.En outre, le gouvernement a décidé de suspendre partiellement l’accord militaire du 19 septembre 2018. Le ministère de la Défense a rapidement annoncé l'annulation des zones d’exclusion aérienne instaurées le long de la frontière intercoréenne et le rétablissement des activités de surveillance et de reconnaissance de l’armée sud-coréenne aux zones limitrophes, et ce dès 15h aujourd'hui.Plus tôt dans la matinée, lors d’une réunion des hauts commandants militaires, le ministre de la Défense, Shin Won-sik, a ordonné une préparation minutieuse et efficace des mesures militaires, dont celle pour le déploiement des ressources de surveillance et de reconnaissance.