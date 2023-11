Goldman Sachs : prévision de 2,3 % de croissance pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Goldman Sachs a estimé que l’économie sud-coréenne progresserait de 2,3 % en 2024. Ces prévisions dépassent celles des principales institutions, dont la Banque de Corée (BOK).Dans son rapport « Korea 2024 Equity Outlook », rendu public hier, la banque d’investissement américaine estime que le rétablissement du marché des semi-conducteurs et la hausse de la demande liée à l’intelligence artificielle (IA) devraient doper les exportations sud-coréennes en matière de technologies. Elle prévoit une augmentation progressive de 5,2 % et de 4,5 % des exportations et des importations du pays du Matin clair l’année prochaine.Quant à la bourse, elle maintient sa recommandation de surpondérer les actions. Elle a indiqué que l’économie sud-coréenne avait traversé les temps difficiles et le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, atteindrait la barre des 2 800.Enfin, Goldman Sachs a prévu que le won se renforcerait progressivement face au billet vert en 2024. Le dollar américain devrait s’acheter à 1 312 wons au premier trimestre 2024, et à 1 251 au dernier trimestre de l’année. Elle s’attend à ce que le taux directeur passe de 3,5 % à 3 % sur la même période.