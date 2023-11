Satellite espion : danger de sophistication des forces nucléaires nord-coréennes

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé ce matin le succès du lancement de son satellite espion militaire baptisé « Malligyong-1 ». De l’avis des experts, cela pourrait notamment lui permettre de sophistiquer ses forces nucléaires.Pyongyang avait présenté ce projet comme l’un de ses principaux défis à relever lors du huitième congrès du Parti des travailleurs, il y a deux ans. Un satellite de reconnaissance est d’une grande utilité dans la surveillance des cibles militaires et l’établissement de plans de stratégie. Il l’est d’autant plus pour le régime de Kim Jong-un qui tente de développer des armes balistiques et nucléaires.Le succès du tir nord-coréen constitue une grave menace pour la Corée du Sud. Reste toujours à savoir si l’engin tiré hier est doté de réelles capacités de surveillance. Un satellite de cette nature est utile, puisqu’il peut détecter des objets d’un mètre carré sur Terre. Cependant, celui du Nord pourrait apparemment distinguer seulement des corps avoisinants de trois mètres carrés.