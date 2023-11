Photo : KBS News

Le ciel sera bien couvert, ce jeudi, en Corée du Sud. Des gouttes de pluies sont annoncées, ce matin, à Séoul ainsi que dans le centre du pays. Plus tard dans la journée, de la pluie et même de la neige sont attendues dans la région métropolitaine, dans le Gangwon ainsi que dans le Chungcheong.Côté température, ce matin à 8h, il faisait 9°C à Séoul. Comme hier, le mercure devrait grimper jusqu’à 14°C cet après-midi dans la capitale. Et il fera entre 12 et 21°C dans l’ensemble du territoire.Dans la nuit de jeudi à vendredi, il va neiger dans la province de Chungcheong ainsi que sur l’île de Jeju. Par contre, le ciel sera clément demain dans d’autres régions.