Yoon et Sunak signent l’« Accord de Downing Street »

En visite d'Etat au Royaume-Uni, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol s'est entretenu mercredi avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak au 10 Downing Street. A cette occasion, il a déclaré que les deux pays étaient des « alliés de sang » et que rien ne pouvait les empêcher d'avancer main dans la main et en collaboration étroite dans les sphères économique et technologique.Yoon a aussi fait savoir que Séoul et Londres allaient entamer des discussions pour améliorer leur accord de libre-échange. Il a ensuite souhaité que les deux nations parviennent à établir efficacement des normes universelles en matière de coopération économique. Objectif : faire preuve de leadership pour la paix et la prospérité mondiales. Son interocuteur a pour sa part affirmé que sa visite d'Etat représentait les liens historiques que les deux pays entretiennent depuis plus de 100 ans.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, les deux dirigeants ont également condamné le lancement du satellite espion nord-coréen de mardi, qui constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et une provocation à l'égard de la communauté internationale. Ils se sont également engagés à y réagir de manière conjointe.Yoon et Sunak ont, dans la foulée, signé l’« Accord de Downing Street ». Ce texte a pour objectif de développer, à une échelle plus poussée, les relations diplomatiques bilatérales et de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines économiques et sécuritaires.L’accord contient treize paragraphes détaillant les principes et les orientations de la relation entre les deux pays. Ils exposent également leur position sur la situation géopolitique régionale et mondiale, et leur avis sur la question nord-coréenne. Le texte comporte, de plus, 45 projets dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de l'avenir durable, entre autres.Ce n’est pas tout. L'accord prévoit de faire passer les relations entre Séoul et Londres du niveau de « partenariat large et créatif » à un « partenariat stratégique global ». Le texte réaffirme l'engagement commun des deux pays dans les domaines de la démocratie, de l'état de droit, de la liberté, des droits de l'Homme, de la sécurité économique, du commerce ouvert et de la réponse au changement climatique.La Corée du Sud et le Royaume-Uni y condamnent également le développement illégal d'armes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord et appellent cette dernière, une fois de plus, à abandonner son arsenal atomique de manière totale et irréversible.Dans le domaine de la sécurité et de la défense, les deux hommes ont prévu d'établir une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense et de mener des exercices conjoints destinés à accroître l’interopérabilité entre leurs armées.En matière économique, le texte prévoit le lancement de négociations bilatérales pour signer un accord de libre-échange plus poussé. A cela seront ajoutées des discussions pour améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement entre les deux pays et pour instaurer un canal de coopération dans le domaine des investissements.Enfin, les deux côtés se sont mis d’accord pour accroître les échanges dans le domaine culturel : cinéma, télé, musique ou encore jeux électroniques.La visite d’Etat de Yoon au Royaume-Uni doit s’achever par un déplacement au Musée de la guerre. Il s’envolera ensuite pour Paris afin de promouvoir la candidature de la ville de Busan pour l’Exposition universelle 2030.