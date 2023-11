Pyongyang rompt l’accord militaire du 19 septembre et tire un missile

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a annoncé la rupture de facto de l'accord militaire du 19 septembre 2018, destiné à réduire les tensions militaires le long du 38e parallèle. Par la voix de son agence de presse officielle, la KCNA, elle a en effet déclaré jeudi qu'elle n’était plus concernée par l'accord en question. Pyongyang a alors annoncé qu'il rétablirait toutes les mesures militaires interrompues jusqu’à présent en vertu de ce dernier.Cette annonce intervient après la décision prise hier par Séoul de suspendre partiellement ce pacte. Cette dernière était elle-même une conséquence au tir de satellite espion du Nord, survenu la veille.Le régime de Kim Jong-un a affirmé que son lancement de satellite de reconnaissance relevait de l'exercice légitime de sa souveraineté. Il a également déclaré qu'il ne pouvait accepter aucun accord avec le Sud, qui n'hésite pas à trahir ses promesses. Il a ensuite ajouté qu'en cas de conflit, la responsabilité en incomberait entièrement à Séoul.Par ailleurs, mercredi soir, Pyongyang a lancé un missile balistique vers la mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le royaume ermite avait tiré l'engin vers 23h05 depuis les environs de Sunan dans la province de Pyongan du Sud. Cette nouvelle provocation semble pourtant s'être soldée par un échec, et les services de renseignement des Etats-Unis et de la Corée du Sud procèdent actuellement à une analyse du tir.Pour rappel, le ministère sud-coréen de la Défense a suspendu, hier à 15h, l'effet de l'article 1, paragraphe 3, de l'accord militaire du 19 septembre 2018 stipulant l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne près de la ligne de démarcation militaire intercoréenne. Ainsi, l'armée sud-coréenne a repris ses activités de surveillance et de reconnaissance aériennes dans la zone limitrophe de la frontière.Enfin, le JCS a estimé que le satellite lancé mardi soir par Pyongyang était bien entré en orbite. Il a cependant ajouté que les autorités sud-coréennes et américaines devraient mener des analyses supplémentaires pour déterminer si l'engin fonctionne normalement ou non.