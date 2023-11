Journée du kimchi : une cérémonie s’est tenue mercredi à Séoul

Photo : YONHAP News

Chaque année, le 22 novembre, c’est la Journée du kimchi en Corée du Sud. Alors hier, pour fêter l’événement, une cérémonie organisée par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales s’est tenue à Séoul.A cette occasion, le ministre Chung Hwang-keun a affirmé que le kimchi est, de nos jours, considéré non seulement comme un aliment à part entière mais aussi comme une icône culturelle auprès des habitants du monde entier. Il a également demandé aux artisans et producteurs de faire de leur mieux pour que cette tradition soit transmise au futur.Avec l’expansion de la « hallyu », la vague culturelle coréenne, cette recette de chou salé, épicé et fermenté a le vent en poupe aux quatre coins de la planète. Les chiffres sont d’ailleurs parlants. Selon les données du Service des douanes, 130 590 000 de dollars de kimchi ont été exportés entre janvier et octobre 2023 dans 93 pays différents. Il s’agit d’une augmentation de 10,1 % en glissement annuel. A titre de comparaison, il y a dix ans, seuls 61 pays en importaient.