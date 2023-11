Photo : YONHAP News

Un bon début pour « 12.12 : The Day » sorti hier dans les salles obscures de Corée du Sud. En attirant plus de 203 000 spectateurs en une journée, le nouveau long-métrage de Kim Sung-soo s’est hissé en tête du box-office.Pour les curieux, ce film dont le titre original en coréen est « Le printemps de Séoul » décrit le chaos de décembre 1979, suite à l’assassinat du président Park Chung-hee.Les personnages principaux sont joués par les acteurs Hwang Jung-min et Jung Woo-sung.