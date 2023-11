Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO : la Corée du Sud élue pays membre pour la quatrième fois

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est de nouveau élue membre du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le vote a eu lieu hier lors de l'assemblée générale des Etats partis à la Convention du patrimoine mondial. C’est la quatrième fois que le pays du Matin clair le rejoint.Le comité est composé de 21 des nations signataires de la convention sur 195. La durée de leur mandat est six ans, mais il est coutume de l’achever après quatre ans. Alors, Séoul devrait rester l’un de ses membres jusqu’en 2027. Le principal rôle de ces derniers est de déterminer quels sont les patrimoines culturel, naturel et mixte à inscrire sur la liste de l’UNESCO. Les membres prennent également des mesures lorsque les sites sont en péril à cause de guerres, de désastres naturels, de la pollution ou du développement humain.Actuellement la mine de Sado, que le gouvernement japonais souhaite faire classer au patrimoine mondial de l’UNESCO, est en examination. Ce site suscite cependant la polémique, car les Coréens ont été forcés d’y travailler pendant l’occupation nippone. La gestion des sites de la révolution industrielle Meiji du Japon, qui sont entrés au patrimoine mondial en 2015 est également en cours d’examen. L’archipel avait promis d’informer sur le fait que l’île d’Hashima était un endroit où les Coréens avaient été mobilisés de force, mais il n’a toujours pas tenu sa parole.Alors, la participation de la Corée du Sud à ce comité ravive l’espoir d’une prise en compte plus importante de ces enjeux. Tokyo est aussi membre, lui, jusqu’en 2025.