Pyongyang annonce la rupture de l’accord du 19 septembre et lance un nouveau missile balistique

Photo : YONHAP News

Au lendemain du lancement de son satellite espion, la Corée du Nord continue sa bravade. Elle a non seulement tiré hier soir un missile balistique mais aussi annoncé la rupture de l'accord militaire du 19 septembre 2018.A propos de cet accord, qui rappelons-le avait pour objectif de réduire les tensions militaires le long du 38e parallèle. C’est sur la KCTV, la télévision centrale nord-coréenne, que le régime de Kim Jong-un a déclaré aujourd’hui qu'il n’était plus concerné par celui-ci. Avant d’ajouter qu’il rétablirait toutes les mesures militaires interrompues jusqu’à présent en vertu de ce dernier. Par la même occasion, Pyongyang a affirmé que le test de « Malligyong-1 » relevait de l'exercice légitime de sa souveraineté. Il a également déclaré qu'il ne peut accepter aucun accord avec Séoul, cette dernière n'hésitant pas à trahir ses promesses. Il a ensuite ajouté qu'en cas de conflit, la responsabilité en incomberait entièrement à la République de Corée. Cette annonce intervient après la décision prise hier par les autorités sud-coréennes de suspendre partiellement ce pacte.En ce qui concerne la nouvelle provocation militaire, l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le royaume ermite avait tiré le projectile mercredi, vers 23h05, depuis les environs de Sunan dans la province de Pyongan du Sud. Bien que ce lancement semble s'être soldé par un échec, les services de renseignement des Etats-Unis et de la Corée du Sud procèdent actuellement à une analyse pour connaître la nature de l’engin ainsi que l’objectif de ce test.Au Sud, l’Armée restant sur le qui-vive, est prête à réagir à toute nouvelle provocation du Nord.