Les G7 et l’Otan dénoncent le tir du satellite espion nord-coréen

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères des G7 ont condamné avec la plus grande fermeté Pyongyang pour son lancement d’un satellite espion mardi. Ils ont souligné que, même si l’engin n’a pour unique mission que la reconnaissance militaire, l’usage de la technologie du missile balistique enfreint les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Les sept chefs de la diplomatie ont exhorté la Corée du Nord à abandonner son programme nucléaire et les armes de destruction massive, fustigeant également la livraison des armes nord-coréennes à la Russie.Quant à Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), il a déclaré que cette démarche exacerbait les tensions et menaçait la sécurité de la région, voire du monde.Par ailleurs, Washington a annoncé qu’il était toujours en train d’examiner, en coopération avec les pays alliés, la réussite – ou non – du tir, et s’il s’agit bien d’un satellite de reconnaissance. Il a ensuite souligné que toutes les nations devraient dénoncer, conjointement, les actions du régime nord-coréen.Par contre, Pékin, de son côté, a commenté que chaque pays devrait garder son sang-froid, espérant dissiper les inquiétudes légitimes des deux parties à travers un dialogue significatif.En ce qui concerne Moscou, l’autre grand allié de Pyongyang, il a déclaré que le lancement du royaume ermite avait été notifié à l’avance et a balayé les soupçons relatifs à son potentiel soutien technologique. Il a précisé que cette accusation ne s’appuyait sur aucune preuve et que si Séoul entamait des représailles, la situation allait empirer.