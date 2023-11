Wianbu : la Justice sud-coréenne ordonne au Japon de dédommager les victimes

Photo : KBS News

La Haute cour de Séoul a donné gain de cause aux anciennes femmes de réconfort qui avaient porté plainte contre le Japon. Elle a annulé la décision de première instance, et a ordonné le gouvernement nippon à verser comme dommages-intérêts la somme demandée par les victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impérialiste japonaise durant la Seconde guerre mondiale, à savoir 200 millions de wons ou 141 000 d’euros par personne.En décembre 2016, 21 wianbu et membres de la famille des défuntes ont porté aux tribunaux. Cependant, la Cour du district central de Séoul avait rejeté la procédure car le Japon, Etat souverain, était exempté de juridiction d’un autre pays. Quinze plaignants avaient alors fait appel.La même année en janvier, dans un procès similaire engagé par douze femmes de réconfort, le tribunal a donné raison à ces dernières. Les juges ont estimé que les actes illégaux de Tokyo ne font pas l’objet des immunités juridictionnelles. Le pays du Soleil levant n’ayant montré aucune réaction, le jugement a été confirmé.