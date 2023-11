Expo 2030 : Yoon arrive à Paris pour défendre la candidature de Busan

Photo : YONHAP News

De Londres, le président de la République s’est envolé à Paris. Arrivé jeudi dans la capitale française, Yoon Suk-yeol a rencontré, hier soir, les représentants des pays membres du Bureau international des expositions (BIE) lors d’un dîner organisé dans un hôtel.A cette occasion, le numéro un sud-coréen a souligné l’intérêt grandissant du monde entier pour la culture pop coréenne ainsi que pour la cuisine du pays du Matin clair. Il a également annoncé son engagement à faire de l’Exposition universelle de Busan un lieu de rencontre et de synergie des cultures et des technologies des différents pays qui y participent, tout en exploitant le charme culturel de la Corée du Sud et de Busan.Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que ce dîner avait été bénéfique pour souligner que la République de Corée, grâce à sa richesse culturelle, était en mesure d’organiser un tel événement, et qu’il serait une « exposition de solidarité », permettant de promouvoir la diversité culturelle entre les nations et d’offrir des opportunités de compréhension et d’échanges pour tous.C’est au cours de la 173e assemblée générale du BIE, le 28 novembre, que sera décidé la ville hôte de l’Exposition universelle 2030. Séoul a déclaré que, d’ici-là, le gouvernement, le secteur privé et tous les acteurs impliqués se consacreraient aux activités de promotion de Busan. Ses rivaux sont, rappelons-le, Ryad et Rome.