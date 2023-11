Météo : une fin de semaine aux températures hivernales

Photo : KBS News

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la péninsule coréenne s’est largement refroidie. Un avertissement de vague de froid a même été émis dans les montagnes de Gangwon - ou le mercure est tombé à -10°C ce matin - dans la zone métropolitaine ainsi que sur la côte du Gyeongsang. Aujourd’hui, la température la plus élevée s'échelonnera de 0 à 9°C dans tout le pays, dont 2 à Séoul, soit plus de 10 de moins qu'hier.Un avertissement de vent fort a également été émis pour la côte ouest, la côte est et l'île méridionale de Jeju. Mais c’est sur tout le pays que des vents froids souffleront, abaissant encore plus les températures perçues.Il faudra également s’attendre à quelques flocons, entre 1 et 3 centimètres, dans la province Chungcheong du Sud, la région du Jeolla et dans les montagnes de Jeju.Le temps froid devrait persister tout au long du week-end, la température à Séoul tombant à -6°C degrés demain matin. La majeure partie du ciel du pays sera dégagée, sauf sur la côte ouest et sur l'île de Jeju, ou des nuages sont à prévoir.