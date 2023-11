Kim Jong-un : la détention de satellites de reconnaissance est un exercice légal du droit de légitime défense

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a rendu visite hier à l’Administration nationale de la technologie aérospatiale (NATA), qui, après avoir essuyé trois échecs, a conduit avec succès le tir de la fusée « Chollima-1 » transportant le satellite de reconnaissance militaire « Malligyong-1 ». C’est ce qu’a rapporté la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste.Lors de cette visite, le dirigeant nord-coréen a souligné que la détention de satellites de reconnaissance militaires était un exercice légal du droit de légitime défense, inaliénable et imprescriptible. Tout en encourageant les scientifiques, les ingénieurs et les responsables de la NATA, il les a appelés à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d'atteindre les objectifs de la Corée du Nord en termes de reconnaissance aérospatiale. Selon lui, cette réussite a renforcé le pouvoir de dissuasion du pays et il semblerait que ces « objectifs » mentionnés précédemment fassent référence à des lancements de satellites de reconnaissance supplémentaires. En effet, Pyongyang avait fait référence à de nouveaux lancements lors de l’annonce, mercredi dernier, du succès du tir en question.Toujours lors de ce déplacement, le leader nord-coréen semble avoir été accompagné de sa fille Ju-ae. Il a également rencontré des responsables du Comité préparatoire non permanent des lancements de satellites, qui ont dirigé le projet de lancement, et a pris une photo avec eux.Hier soir, Kim Ⅲ a aussi assisté à une réception, organisée pour célébrer le succès du lancement du satellite de reconnaissance. Il s’est présenté en compagnie de sa femme Ri Sol-ju et de sa fille Ju-ae. De hauts responsables, des scientifiques et des ingénieurs de la NATA, ainsi que des hauts fonctionnaires, tels que le Premier ministre Kim Tok-hun et la ministre des Affaires étrangères Choe Son-hui, étaient également présents à cet événement.