Suspension partielle de l'accord du 19 septembre : Séoul donne des explications aux pays concernés

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé, ce vendredi, qu’il avait donné des explications suffisantes aux pays concernés sur sa décision de suspendre certaines clauses de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre. Cela fait suite au troisième lancement de satellite de reconnaissance militaire par la Corée du Nord de mardi. Il a précisé que cette mesure constituait le minimum nécessaire à la sécurité nationale.Séoul avait déjà discuté avec Washington de cet accord militaire, d’abord lors de la réunion de leurs ministres des Affaires étrangères le 9 novembre, puis lors de la Réunion consultative sur la sécurité entre la Corée et les Etats-Unis (SCM), quatre jours plus tard. C’est certainement lors de ces dernières quelle avait informé son allié américain qu’en cas de lancement de satellite de reconnaissance par Pyongyang, une suspension de l’accord serait nécessaire.Des explications ont également été données à la Chine et à la Russie. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a répondu en critiquant cette décision, affirmant qu’il s’agissait d’une mesure qui allait sans doute susciter des représailles. Quant à Pékin, il s’est contenté d’exprimer une position neutre, incitant les différentes parties à rester calme et faire preuve de retenue.Par ailleurs, le négociateur nucléaire sud-coréen Kim Gunn a organisé, mercredi et jeudi des tables rondes pour expliquer les raisons de cette suspension partielle. A ces rencontres, ont participé différentes missions diplomatiques. D’abord, celles présentes en Corée du Sud et ayant également des bureaux diplomatiques permanents au Nord. Puis, celles des pays s’occupant de la Corée du Nord tout en étant basées au Sud et enfin, des représentants d’autres ambassades et consulats étrangers.