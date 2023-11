La 10e réunion des ministres des Affaires étrangères de Séoul, Pékin et Tokyo se tient ce dimanche

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie sud-coréenne Park Jin rencontrera ses homologues chinois et japonaise, Wang Yi et Yoko Kamikawa, ce dimanche à Busan. C’est ce qu’a annoncé ce matin le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Il s’agit de la dixième édition de cette réunion diplomatique.Séoul, Pékin et Tokyo avaient, depuis juin 2007, organisé tour à tour ces réunions. Cependant, avec la pandémie de COVID-19, elles n’avaient plus eu lieu depuis quatre ans.Cette année, la discussion portera sur les préparatifs pour le sommet trilatéral, un projet que le gouvernement sud-coréen entend réaliser dans le courant de l’année prochaine. Les trois ministres s’entretiendront également sur les situations politiques locales et internationales, ainsi que sur l’orientation à donner à leur coopération.