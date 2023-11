Séoul et Brasilia signent un TIPF

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a annoncé ce matin la signature d’un cadre pour la promotion du commerce et des investissement ou TIPF entre la Corée du Sud et le Brésil. Cela en présence d’Ahn Duk-geun, directeur des négociations commerciales, et de Marcio Rosa, vice-ministre du Développement, de l’Industrie et du Commerce du pays sud-américain, de visite à Séoul.Le TIPF vise à élargir la coopération économique des deux partenaires, afin de couvrir de nouveaux enjeux commerciaux tels que les chaînes d’approvisionnement, le numérique ou encore l’agriculture biologique.Le Brésil est ainsi devenu le douzième pays à signer un tel accord avec la Corée du Sud et le premier d’Amérique du Sud. En effet, Séoul en avait déjà conclu plus tôt cette année avec les Emirats arabes unis en janvier, ensuite avec la République dominicaine, la Hongrie, le Bahreïn ou encore la Pologne.Séoul et Brasilia prévoient de tenir annuellement des réunions du comité TIPF afin de renforcer la coopération dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'énergie, et soutenir les investissements et les entreprises s’implantant dans chacun des pays.Avec une population de 210,5 millions d’habitants, le Brésil occupe actuellement la septième place mondiale en termes de population, se positionnant comme le plus grand marché d’Amérique latine. La Corée du Sud a établi des relations diplomatiques avec ce pays en 1959, pour la première fois avec une nation de la région. Avec la dix-neuvième réunion du G20 prévue au Brésil en novembre 2024, on peut s’attendre à un renforcement des échanges et de la coopération bilatérale.