Particules fines : le programme de gestion saisonnière va débuter en décembre

Photo : YONHAP News

En hiver, la pollution atmosphérique augmente, notamment à cause du chauffage. Afin de limiter ce phénomène, le gouvernement lancera le cinquième programme de gestion saisonnière des particules fines le mois prochain. Ce dernier devrait s’étendre jusqu’à mars 2024. Le comité des dispositifs spéciaux sur la pollution de l’air en a validé les détails ce matin, dans une réunion présidée par le Premier ministre Han Duck-soo.Tout d’abord, la zone interdisant la circulation des véhicules de catégorie 5 – c’est à dire les plus polluants - sera élargie à Daejeon, Gwangju, Ulsan et Sejong. Jusqu’à présent, elle ne concernait que Séoul et ses alentours, ainsi que deux grande villes du sud-est, Busan et Daegu.Ensuite, des contrôles seront menés sur les équipements d’aération et de purification de l’air des 4 700 établissements ouverts au public du pays, y compris les écoles, les Ephad et les salles d’attente des transports en commun.