APD : le budget agricole doublera d’ici 2030

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a validé aujourd’hui la stratégie de coopération internationale. Le budget sur l’APD, c’est à dire d’aide publique au développement dans le domaine agricole, va notemment doubler d’ici 2030.Selon le cabinet du Premier ministre, la Corée du Sud renforcera en effet sa participation dans les domaines de l’agriculture et l’éducation. L’objectif : résoudre la crise de la sécurité alimentaire et les problèmes d’accès à l’éducation et de perte d’apprentissage qui touchent le monde entier depuis l’apparition du COVID-19.En détails. Le budget dans le secteur agricole qui était de 249,7 milliards de wons, soit 175 millions de wons en 2021, va être multiplié par deux d’ici 2030. L’exécutif prévoit ensuite d’élargir son soutien alimentaire pour répondre à la situation d’urgence dans laquelle se trouve le monde actuellement. Il veut, enfin, participer au développement de l’agriculture numérique afin de doper l’économie des pays bénéficiaires sur le long terme.Concernant l’éducation, sur fond de l’accroissement de la demande des cours en ligne, il fournira les infrastructures des TIC comme des projecteurs et des manuels digitaux en vue de renforcer les compétences numériques des bénéficiaires.Le gouvernement mènera ensuite des politiques de suivi de cette stratégie en travaillant main dans la main avec les ministères concernés.