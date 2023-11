Shrinkflation : une pratique « déloyale » selon l'exécutif

Photo : KBS News

Le gouvernement accélère sa lutte contre la « shrinkflation ». C’est ce qu’a annoncé ce matin Kim Byung-hwan, le vice-ministre de l'Economie et des Finances dans une réunion ministérielle consacrée aux coûts de la vie. La « shrinkflation », appelée également « éduflation », désigne la stratégie commerciale de réduction de la quantité d'un produit sans baisse des prix lors de l’inflation.Cette pratique de vente serait, selon l’exécutif « déloyale » et surtout risquée puisqu’elle ferait perdre aux consommateurs toute la confiance qu’ils avaient placée en lui. Il a donc prévu de dresser un état des lieux, avant la fin du mois, des méthodes employées dans ce type de ruse commerciale. L’une des pratiques les plus courantes serait par exemple la baisse de la qualité des matières premières avec un prix qui resterait cependant le même.Ensuite, il élaborera des dispositifs d’amélioration des articles jugés problématiques et de nouvelles méthodes d’informations sur le sujet.Par ailleurs, les autorités publiques ont souligné que l’inflation était en baisse de façon générale. Les cours du baril ont diminué pour la sixième semaine consécutive, et les principaux produits agricoles de saison, tels que le chou et le navet, ont vu leurs prix diminuer. Cependant, les tarifs de certains légumes étant encore instables, le gouvernement compte soutenir encore quelques secteurs de l’économie agricole afin de faire baisser le prix de la laitue, de la courgette et du concombre.