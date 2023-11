Photo : YONHAP News

Billboard a fait son bilan 2023. « Cupid » du groupe féminin Fifty Fifty y occupe la 44e place dans le classement des chansons Hot 100. C’est la première fois qu’un girls band sud-coréen y fait son entrée. Le titre en solo du membre de BTS Jungkook, « Seven », s’est lui hissé à la 82e place.Le hit-parade de la fin d’année du magazine américain est établi dans les catégories albums, chansons et artistes, en prenant en compte les performances de novembre 2022 et la fin d'octobre 2023.